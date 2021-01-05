"Ливерпуль" не побеждает 3 игру подряд, "Сити" разбирается с "Челси": все результаты 17 тура АПЛ

Завершился 17 тур Английской Премьер Лиги. "Ливерпуль" в гостях проиграл "Саутгемптону" и продлил серию без побед до 3 игр. Тем временем, "Манчестер Юнайтед" становится лидером таблицы по потерянным очкам. У команды Сульшера одинаковое количество баллов с "мерсисайдцами", но игра в запасе. Представляем все результаты 15-го тура АПЛ.

Результаты тура:



"Эвертон" - "Вест Хэм" - 0:1

"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" - 2:1

"Тоттенхэм" - "Лидс" - 3:0

"Кристал Пэлас" - "Шеффилд Юнайтед" - 2:0

"Брайтон" - "Вулверхэмптон" - 3:3

"Вест Бромвич" - "Арсенал" - 0:4

"Ньюкасл" - "Лестер" - 1:2

"Челси" - "Манчестер Сити" - 1:3

"Саутгемптон" - "Ливерпуль" - 1:0