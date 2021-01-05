"Ливерпуль" не побеждает 3 игру подряд, "Сити" разбирается с "Челси": все результаты 17 тура АПЛ

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"Ливерпуль" не побеждает 3 игру подряд, "Сити" разбирается с "Челси": все результаты 17 тура АПЛЗавершился 17 тур Английской Премьер Лиги. "Ливерпуль" в гостях проиграл "Саутгемптону" и продлил серию без побед до 3 игр. Тем временем, "Манчестер Юнайтед" становится лидером таблицы по потерянным очкам. У команды Сульшера одинаковое количество баллов с "мерсисайдцами", но игра в запасе. Представляем все результаты 15-го тура АПЛ.

Результаты тура:

"Эвертон" - "Вест Хэм" - 0:1
"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" - 2:1
"Тоттенхэм" - "Лидс" - 3:0
"Кристал Пэлас" - "Шеффилд Юнайтед" - 2:0
"Брайтон" - "Вулверхэмптон" - 3:3
"Вест Бромвич" - "Арсенал" - 0:4
"Ньюкасл" - "Лестер" - 1:2
"Челси" - "Манчестер Сити" - 1:3
"Саутгемптон" -  "Ливерпуль" - 1:0

Турнирная таблица: "Ливерпуль" (33), "Манчестер Юнайтед" (33), "Лестер" (32), "Тоттенхэм" (29), "Манчестер Сити" (29), "Саутгемптон" (29), "Эвертон" (29), "Челси" (26),"Астон Вилла" (26), "Вест Хэм" (26), "Лидс" (23), "Арсенал" (23), "Вулверхэмптон" (22), "Кристал Пэлас" (22), "Ньюкасл" (19), "Бернли" (16), "Брайтон" (14), "Фулхэм" (11), "Вест Бромвич" (8), "Шеффилд Юнайтед" (2).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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