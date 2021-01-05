"Ливерпуль" не побеждает 3 игру подряд, "Сити" разбирается с "Челси": все результаты 17 тура АПЛ
Завершился 17 тур Английской Премьер Лиги. "Ливерпуль" в гостях проиграл "Саутгемптону" и продлил серию без побед до 3 игр. Тем временем, "Манчестер Юнайтед" становится лидером таблицы по потерянным очкам. У команды Сульшера одинаковое количество баллов с "мерсисайдцами", но игра в запасе. Представляем все результаты 15-го тура АПЛ.
Результаты тура:
"Эвертон" - "Вест Хэм" - 0:1
"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" - 2:1
"Тоттенхэм" - "Лидс" - 3:0
"Кристал Пэлас" - "Шеффилд Юнайтед" - 2:0
"Брайтон" - "Вулверхэмптон" - 3:3
"Вест Бромвич" - "Арсенал" - 0:4
"Ньюкасл" - "Лестер" - 1:2
"Челси" - "Манчестер Сити" - 1:3
"Саутгемптон" - "Ливерпуль" - 1:0
Турнирная таблица: "Ливерпуль" (33), "Манчестер Юнайтед" (33), "Лестер" (32), "Тоттенхэм" (29), "Манчестер Сити" (29), "Саутгемптон" (29), "Эвертон" (29), "Челси" (26),"Астон Вилла" (26), "Вест Хэм" (26), "Лидс" (23), "Арсенал" (23), "Вулверхэмптон" (22), "Кристал Пэлас" (22), "Ньюкасл" (19), "Бернли" (16), "Брайтон" (14), "Фулхэм" (11), "Вест Бромвич" (8), "Шеффилд Юнайтед" (2).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18