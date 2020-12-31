"Ливерпуль" не подпишет Шкриньяра

Возможный переход защитник "Интера" Милана Шкриньяра в "Ливерпуль" не состоится, сообщает Calciomercato.

Как сообщает источник, англичан отпугнул высокий ценник на 25-летнего словака. "Интер" планировал получить за игрока 74 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов.