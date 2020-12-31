"Ливерпуль" не подпишет Шкриньяра

Теги трансферымилан шкриньярливерпуль

"Ливерпуль" не подпишет ШкриньяраВозможный переход защитник "Интера" Милана Шкриньяра в "Ливерпуль" не состоится, сообщает Calciomercato.

Как сообщает источник, англичан отпугнул высокий ценник на 25-летнего словака. "Интер" планировал получить за игрока 74 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов.

В текущем розыгрыше Серии А Шкриньяр сыграл 10 матчей и забил 1 мяч.

Читать также: "Ливерпуль" может усилиться защитником "Торино" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Наингголан вернулся в "Кальяри"

Официально: Наингголан вернулся в "Кальяри"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов