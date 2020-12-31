"Ливерпуль" не подпишет Шкриньяра
Возможный переход защитник "Интера" Милана Шкриньяра в "Ливерпуль" не состоится, сообщает Calciomercato.
Как сообщает источник, англичан отпугнул высокий ценник на 25-летнего словака. "Интер" планировал получить за игрока 74 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов.
В текущем розыгрыше Серии А Шкриньяр сыграл 10 матчей и забил 1 мяч.
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|Команда
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|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18