"Ливерпуль" не получит бонус за возможную победу "Баварии" в Лиге Чемпионов

Авторитетная британская газета The Times опровергла информацию, согласно которой "Барселона" выплатит "Ливерпулю" бонус, если полузащитник Филиппе Коутиньо выиграет с "Баварией" Лигу Чемпионов.

По информации источника, бонусы, прописанные в сделке по переходу бразильца из мерсисайдского в каталонский клуб в январе 2018 года, привязаны только к выступлениям игрока за "сине-гранатовых".

Напомним, что речь шла о дополнительном поощрении в размере 5 миллионов евро.

"Барса" уже заплатила "Ливерпулю" за Коутиньо 145 миллионов евро. Этот трансфер занимает третье место в списке самых дорогих в истории.

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