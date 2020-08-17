"Ливерпуль" не получит бонус за возможную победу "Баварии" в Лиге Чемпионов
Авторитетная британская газета The Times опровергла информацию, согласно которой "Барселона" выплатит "Ливерпулю" бонус, если полузащитник Филиппе Коутиньо выиграет с "Баварией" Лигу Чемпионов.
По информации источника, бонусы, прописанные в сделке по переходу бразильца из мерсисайдского в каталонский клуб в январе 2018 года, привязаны только к выступлениям игрока за "сине-гранатовых".
Напомним, что речь шла о дополнительном поощрении в размере 5 миллионов евро.
"Барса" уже заплатила "Ливерпулю" за Коутиньо 145 миллионов евро. Этот трансфер занимает третье место в списке самых дорогих в истории.
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|Команда
|М
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18