"Ливерпуль" не позволил "Астон Вилле" покинуть зону вылета
В рамках 33-го тура АПЛ "Ливерпуль" разобрался с "Астон Виллой".
Мерсисайдцы уже досрочно стали чемпионами. За 5 туров до конца чемпионата на их счету 89 очков. "Астон Вилла" из-за поражения так и осталась в зоне вылета, на 18-м месте.
"Ливерпуль" - "Астон Вилла" 2:0
Голы: Мане, 71 - 1:0, Джонс, 89 - 2:0
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон (Уильямс, 90), Александер-Арнолд, Гомес, Фабиньо (Хендерсон, 61), Кейта (Джонс, 85), Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 61), Мане, Салах, Ориги (Фирмино, 60).
"Астон Вилла": Рейна, Мингз, Тэйлор, Конса, Хоз, Дуглас Луис, Грилиш, Эль-Гази (Хота, 74), Макгинн, Трезеге (Василев, 85), Дэвис (Саматта, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18