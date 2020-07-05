"Ливерпуль" не позволил "Астон Вилле" покинуть зону вылета

В рамках 33-го тура АПЛ "Ливерпуль" разобрался с "Астон Виллой".

Мерсисайдцы уже досрочно стали чемпионами. За 5 туров до конца чемпионата на их счету 89 очков. "Астон Вилла" из-за поражения так и осталась в зоне вылета, на 18-м месте.

"Ливерпуль" - "Астон Вилла" 2:0

Голы: Мане, 71 - 1:0, Джонс, 89 - 2:0

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон (Уильямс, 90), Александер-Арнолд, Гомес, Фабиньо (Хендерсон, 61), Кейта (Джонс, 85), Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 61), Мане, Салах, Ориги (Фирмино, 60).

"Астон Вилла": Рейна, Мингз, Тэйлор, Конса, Хоз, Дуглас Луис, Грилиш, Эль-Гази (Хота, 74), Макгинн, Трезеге (Василев, 85), Дэвис (Саматта, 74).

Читайте также: "Ньюкасл" и "Вест Хэм" завершили игру результативной ничьей. | http://soccernews.ru