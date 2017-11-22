"Ливерпуль" не продаст Коутиньо в январе

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"Ливерпуль" не продаст Коутиньо в январеАнглийский "Ливерпуль" не намерен расставаться со своим полузащитником Филиппе Коутиньо в зимнее трансферное окно.

Как информирует le10sport, "красные" исключили вариант, при котором они могут продать своего ключевого игрока посреди сезона, даже не смотря на возможное солидное предложение по игроку от каталонской "Барселоне", определившей бразильца в свои главные трансферные цели.

Напомним, "Барселона" определилась с главной альтернативой Коутиньо. | soccernews.ru

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