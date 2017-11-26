"Ливерпуль" не проигрывает "Челси" в АПЛ на протяжении 5 матчей

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"Ливерпуль" не проигрывает "Челси" в АПЛ на протяжении 5 матчей

В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" дома сыграл вничью с "Челси".

Как сообщает Opta, "синие" не могут обыграть "красных" в АПЛ уже на протяжении пяти матчей (2 победы мерсисайдцев и 3 ничьи).

При этом "Ливерпуль" обе последние победы одержал на "Стэмфорд Бридж".

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