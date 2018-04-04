"Ливерпуль" не проигрывает дома в еврокубках с 2014 года

В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" принимает "Манчестер Сити" (0:0, первый тайм).

Стоит отметить, что мерсисайдцы не проигрывают на своем поле в еврокубках с 2014 года.

В последний раз "красные" уступили на своем поле в октябре 2014 года в матче с "Реалом" (0:3). С тех пор "Ливерпуль" выдал 14-матчевую серию без поражений.

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