"Ливерпуль" не проигрывает "Эвертону" на протяжении 15 матчей подряд

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с "Эвертоном" (1:1).

Стоит отметить, что "красные" не проигрывают "синим" в последних 15 матчах во всех турнирах.

В последний раз "Эвертон" побеждал "Ливерпуль" 17 октября 2010 со счетом 2:0.

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