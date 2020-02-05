"Ливерпуль" не проигрывает на "Энфилде" в 40 матчах подряд

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"Ливерпуль" не проигрывает на "Энфилде" в 40 матчах подряд

"Ливерпуль" не проигрывает на "Энфилде" на протяжении 40 матчей. Вчера, 4 февраля, мерсисайдцы обыграли "Шрусбери" (1:0) в Кубке Англии.

Отметим, что под руководством главного тренера Юргена Клоппа команда выиграла 35 из 40 встреч. Пять матчей закончилось вничью. Кроме того, в последних 7 матчах "Ливерпуль" ни разу не пропустил.

В последний раз английский клуб проигрывал в официальном матче на своем стадионе 26 сентября 2018 года. 

А еще: Молодежный состав "Ливерпуля" обыграл "Шрусбери" в Кубке Англии| http://soccernews.ru
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