"Ливерпуль" не проигрывает на "Энфилде" в 40 матчах подряд
"Ливерпуль" не проигрывает на "Энфилде" на протяжении 40 матчей. Вчера, 4 февраля, мерсисайдцы обыграли "Шрусбери" (1:0) в Кубке Англии.
Отметим, что под руководством главного тренера Юргена Клоппа команда выиграла 35 из 40 встреч. Пять матчей закончилось вничью. Кроме того, в последних 7 матчах "Ливерпуль" ни разу не пропустил.
В последний раз английский клуб проигрывал в официальном матче на своем стадионе 26 сентября 2018 года.
А еще: Молодежный состав "Ливерпуля" обыграл "Шрусбери" в Кубке Англии| http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 4 февраля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18