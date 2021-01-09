"Ливерпуль" не считает приоритетом продление контракта с Салахом

Руководство "Ливерпуля" не спешит вести переговоры с нападающим Мохамедом Салахом о продлении контракта.

Соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года, и, как сообщает Daily Star, боссы "красных" не считают приоритетом заключение нового договора с египтянином.

Сейчас "Ливерпуль" больше сконцентрирован на том, чтобы сохранить в составе защитника Вирджила ван Дейка и хавбека Фабиньо.

28-летний Салах в текущем сезоне сыграл 25 матчей, забил 17 голов и сделал 4 ассиста.

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