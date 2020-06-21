"Ливерпуль" не смог обыграть "Эвертон" в матче 30-го тура АПЛ

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"Ливерпуль" не смог обыграть "Эвертон" в матче 30-го тура АПЛ

"Эвертон" и "Ливерпуль" разошлись миром в матче 30-го тура АПЛ. Это первый матч команд после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

"Эвертон" - "Ливерпуль" - 0:0

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Коулмэн, Кин, Динь, Ивоби (Бернард, 88), Дэвис, Гордон (Сигурдссон, 60), Андре Гомеш, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Кин, 90).

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Матип (Ловрен, 73), Милнер (Гомес, 43), Хендерсон, Кейта (Вейналдум, 65), Мане, Фабиньо, Минамино (Окслейд-Чемберлен, 46), Фирмино (Ориги, 65).

"Ливерпуль" оторвался в таблице АПЛ от ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на 23 очка.

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