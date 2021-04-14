"Ливерпуль" не смог одолеть "Реал" и вылетел из Лиги Чемпионов

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"Ливерпуль" не смог одолеть "Реал" и вылетел из Лиги ЧемпионовФото: twitter.com/realmadrid

В ответной игре 1/4 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сыграл вничью с "Реалом".

Благодаря победе в первом матче "Реал" вышел в полуфинал, где встретится с "Челси".

"Ливерпуль" - "Реал" 0:0, первый матч - 1:3
 
"Ливерпуль": Алиссон, Кабак (Диогу Жота, 60), Робертсон, Филлипс, Александер-Арнолд, Фабиньо, Милнер (Тиаго Алькантара, 60), Мане (Окслейд-Чемберлен, 82), Вейналдум, Салах, Фирмино (Шакири, 82).

"Реал": Куртуа, Начо, Менди, Милитао, Вальверде, Кроос (Одриосола, 72), Каземиро, Винисиус Жуниор (Родриго, 72), Модрич, Асенсио (Иско, 82), Бензема.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Сегодня Зидан просто полностью передумал Клоппа.Прессинг разбивался на изи.Тройка нападения абсолютно инфатильна . Хорошую оценку заслужил только Милнер.

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Карыч
Карыч

Первоклашка с крутым нравом: "Блохастый немытый бомж, давно уже сбитый лётчик!" ))))))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

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