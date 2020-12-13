"Ливерпуль" не смог победить "Фулхэм"
В матче 12-го тура АПЛ "Фулхэм" дома сыграл вничью с "Ливерпулем". Матч закончился со счетом 1:1.
Ничья не позволила мерсисайдцам возглавить турнирную таблицу. Они остались на второй строчке имея на своем счету 25 очков. Лондонцы с 8-ю баллами на 17 месте.
"Фулхэм" - "Ливерпуль" 1:1 (1:0)
Голы: Декордова-Рид, 25 - 1:0, Салах, 79 (пенальти) - 1:1
"Фулхэм": Ареоля, Андерсен, Адарабиойо, Айна, Робинсон, Лофтус-Чик (Камара, 74), Лемина (Рид, 80), Лукман (Брайен, 88), Замбо-Ангисса, Кавалейру, Декордова-Рид.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Уильямс, 68), Робертсон, Матип (Минамино, 46), Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон, Салах (Ориги, 84), Джонс, Мане, Фирмино.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18