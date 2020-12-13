"Ливерпуль" не смог победить "Фулхэм"

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"Ливерпуль" не смог победить "Фулхэм"В матче 12-го тура АПЛ "Фулхэм" дома сыграл вничью с "Ливерпулем". Матч закончился со счетом 1:1.

Ничья не позволила мерсисайдцам возглавить турнирную таблицу. Они остались на второй строчке имея на своем счету 25 очков. Лондонцы с 8-ю баллами на 17 месте.

"Фулхэм" - "Ливерпуль" 1:1 (1:0)

Голы: Декордова-Рид, 25 - 1:0, Салах, 79 (пенальти) - 1:1

"Фулхэм": Ареоля, Андерсен, Адарабиойо, Айна, Робинсон, Лофтус-Чик (Камара, 74), Лемина (Рид, 80), Лукман (Брайен, 88), Замбо-Ангисса, Кавалейру, Декордова-Рид.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Уильямс, 68), Робертсон, Матип (Минамино, 46), Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон, Салах (Ориги, 84), Джонс, Мане, Фирмино.

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