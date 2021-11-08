"Ливерпуль" не смог побить клубный рекорд по беспроигрышной серии

Фото твиттер "Ливерпуля"

"Вест Хэм" в рамках 11-го тура АПЛ прервал впечатляющую серию "Ливерпуля" без поражений.

До матча с "молотобойцами" команда Юргена Клоппа не проигрывала в 25 встречах подряд.

Если бы "красные" не уступили "Вест Хэму", то установили бы новый клубный рекорд по беспроигрышной серии.

До этого "Ливерпуль" одержал 18 побед и 7 раз сыграл вничью во всех турнирах.

Не пропустите: "Ливерпуль" надолго потерял Фирмино. | http://soccernews.ru