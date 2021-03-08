"Ливерпуль" не собирается отправлять Клоппа в отставку

Теги юрген клоппливерпуль

"Ливерпуль" не собирается отправлять Клоппа в отставкуНаставник "Ливерпуля" Юрген Клопп останется на посту главного тренера команды, несмотря на серию неудачных результатов.

По информации The Times и The Telegraph, у специалиста полная поддержка со стороны руководства в лице Fenway Sports Group и Джона Генри. У боссов "Ливерпуля" нет сомнения, что текущий отрезок неудовлетворительных результатов является аномалией. Ее причиной стало обилие травм ключевых игроков на фоне пандемии коронавируса и нестандартного сезона, который практически лишил команду предсезонной подготовки.

Руководство "Ливерпуля" настаивает, что Клопп является лучшим тренером в мире и уверены, что он сможет решить проблемы. Все вопросы и слухи о его возможной отставке считают абсурдом.

Читать также: Салах может покинуть "Ливерпуль". У него конфликт с Клоппом | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" дома без проблем обыграл "Эвертон"

"Челси" дома без проблем обыграл "Эвертон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов