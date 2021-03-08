"Ливерпуль" не собирается отправлять Клоппа в отставку

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп останется на посту главного тренера команды, несмотря на серию неудачных результатов.

По информации The Times и The Telegraph, у специалиста полная поддержка со стороны руководства в лице Fenway Sports Group и Джона Генри. У боссов "Ливерпуля" нет сомнения, что текущий отрезок неудовлетворительных результатов является аномалией. Ее причиной стало обилие травм ключевых игроков на фоне пандемии коронавируса и нестандартного сезона, который практически лишил команду предсезонной подготовки.

Руководство "Ливерпуля" настаивает, что Клопп является лучшим тренером в мире и уверены, что он сможет решить проблемы. Все вопросы и слухи о его возможной отставке считают абсурдом.