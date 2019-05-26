"Ливерпуль" не собирается покупать Рамоса

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"Ливерпуль" не собирается покупать Рамоса
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос не перейдет в "Ливерпуль", сообщает Daily Star.

По сведениям издания, ситуация вовсе не в Мохамеде Салахе, которого Рамос сломал в финале прошлогодней Лиги Чемпионов. Дело в том, что Рамос не относится к типу тех футболистов, которых хочет видеть в команде главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Ранее сообщалось, что Рамос остался разочарован игрой "Реала" в нынешнем сезоне и решил сменить клуб. Интерес к 33-летнему игроку проявляют "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и китайский клуб. В этом сезоне Рамос провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах и забил 11 голов.

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