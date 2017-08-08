"Ливерпуль" не собирается продавать Коутиньо

"Ливерпуль" не принял предложения "Барселоны" по трансферу бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, английский клуб не собирается продавать футболиста и недоволен тем, что каталонцы ведут с ним переговоры.

Ранее сообщалось, что 25-летний Коутиньо может перейти в "Барселону" за 90 миллионов евро.

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