"Ливерпуль" не собирается продавать Мане, которым интересуется "Реал"



"Ливерпуль" не намерен расставаться с сенегальским нападающим Садио Мане, сообщает Mirror.

По сведениям издания, мерсисайдцы собираются отклонить любые предложения по трансферу форварда этим летом, причем независимо от цены.

Напомним, что видеть Мане в "Реале" хочет главный тренер клуба Зинедин Зидан.

В нынешнем сезоне 26-летний Мане провел за "Ливерпуль" 38 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал четыре голевые передачи. Контракт форварда с английским клубом действителен до 2023 года.

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