"Ливерпуль" не собирается продавать "Реалу" Салаха

"Ливерпуль" намерен сохранить в составе нападающего Мохамеда Салаха, сообщает Goal.com.

По информации источника, "красные" готовы предложить звёздному египтянину новый контракт с улучшенными условиями, чтобы положить конец слухам о его уходе.

Сейчас 28-летний футболист зарабатывает в "Ливерпуле" 11,4 миллиона евро за сезон. Соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года.

Ранее стало известно о желании форварда перейти в мадридский "Реал". Также им интересуются ПСЖ и "Манчестер Сити".

Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, сыграл 173 матча, забил 110 голов и сделал 45 ассистов. Его рыночная стоимость - 120 миллионов евро.

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