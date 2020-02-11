"Ливерпуль" не собирается возвращать Джеррарда в качестве футболиста

Теги ливерпульстивен джеррард

"Ливерпуль" не собирается возвращать Джеррарда в качестве футболиста

Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур отреагировал на просьбы болельщиков подписать краткосрочный контракт с бывшим капитаном команды Стивеном Джеррардом, чтобы тот смог получить золотую медаль победителя АПЛ.

"Позвольте объяснить, что должно произойти. Итак, вопрос: "Можем ли мы вернуть Джеррарда, чтобы он получил чемпионскую медаль?". А я задам вам такой вопрос: "Какого игрока вы хотите убрать из состава, чтобы это произошло?". Если вы не заметили, он также является сотрудником другого клуба.

Мы все любим Стиви Джи, и мы все очень гордимся им за его тренерскую карьеру, но я всё время вижу предложения в духе: "Возьмите его на пятидневный контракт, чтобы он мог выиграть медаль". Однако это не работает подобным образом.

Химия в раздевалке важна. Вы можете представить, что вам нужно исключить другого игрока и сказать: "Ты не получишь медаль". Это не та вещь, которую раздают каждому. Они для команды, верно? И в-третьих, вы не можете внести игрока в заявку, когда период дозаявок закрыт. В остальном это действительно возможно", - цитирует Мура Goal.com.

По итогам 25 туров "Ливерпуль" лидирует в АПЛ с преимуществом в 22 очка. "Красные" могут выиграть чемпионский титул уже в марте.

Джеррард выступал за мерсисайдский клуб с 1998 по 2015 год, выиграл 11 различных трофеев, но победа в Премьер-лиге ему так и не покорилась. Сейчас 39-летний англичанин тренирует "Рейнджерс".

Не пропустите: "Бавария" нацелилась на форварда "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В ДЮСШ Осинников посчитали письмо "Монако" о выплатах за Головина розыгрышем и не ответили на него

В ДЮСШ Осинников посчитали письмо "Монако" о выплатах за Головина розыгрышем и не ответили на него

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Эвертон Эвертон 26 36
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов