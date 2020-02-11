"Ливерпуль" не собирается возвращать Джеррарда в качестве футболиста
Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур отреагировал на просьбы болельщиков подписать краткосрочный контракт с бывшим капитаном команды Стивеном Джеррардом, чтобы тот смог получить золотую медаль победителя АПЛ.
"Позвольте объяснить, что должно произойти. Итак, вопрос: "Можем ли мы вернуть Джеррарда, чтобы он получил чемпионскую медаль?". А я задам вам такой вопрос: "Какого игрока вы хотите убрать из состава, чтобы это произошло?". Если вы не заметили, он также является сотрудником другого клуба.
Мы все любим Стиви Джи, и мы все очень гордимся им за его тренерскую карьеру, но я всё время вижу предложения в духе: "Возьмите его на пятидневный контракт, чтобы он мог выиграть медаль". Однако это не работает подобным образом.
Химия в раздевалке важна. Вы можете представить, что вам нужно исключить другого игрока и сказать: "Ты не получишь медаль". Это не та вещь, которую раздают каждому. Они для команды, верно? И в-третьих, вы не можете внести игрока в заявку, когда период дозаявок закрыт. В остальном это действительно возможно", - цитирует Мура Goal.com.
По итогам 25 туров "Ливерпуль" лидирует в АПЛ с преимуществом в 22 очка. "Красные" могут выиграть чемпионский титул уже в марте.
Джеррард выступал за мерсисайдский клуб с 1998 по 2015 год, выиграл 11 различных трофеев, но победа в Премьер-лиге ему так и не покорилась. Сейчас 39-летний англичанин тренирует "Рейнджерс".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18