"Ливерпуль" не стал выкупать Кабака

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"Ливерпуль" не стал выкупать КабакаФото: инстаграм Кабака/Автор неизвестен

Турецкий защитник Озан Кабак покидает английский "Ливерпуль".

"Красные" решили не выкупать футболиста, который был арендован у "Шальке" по ходу прошлого сезона по причине огромного количеством травм защитников. 

Турок возвращается в немецикй клуб, который в следующем сезоне будет выступать во второй Бундеслиге.

В составе "Ливерпуля" Кабак сыграл 13 игр во всех турнирах.

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