"Ливерпуль" не сумел обыграть "Эвертон" в мерсисайдском дерби
В рамках 5-го тура АПЛ "Эвертон" и "Ливерпуль" расписали боевую ничью со счётом 2:2.
"Красные" дважды выходили вперёд благодаря голам Садио Мане и Мохамеда Салаха, но "ириски" в обоих случаях отыгрались сначала усилиями Майкла Кина, а затем Доминика Калверта-Левина.
В компенсированное ко второму тайму время капитан гостей Джордан Хендерсон забил, казалось бы, победный мяч, но судьи его не засчитали.
"Эвертон" – "Ливерпуль" - 2:2
Голы: 0:1 – 3 Мане, 1:1 – 19 Кин, 1:2 – 72 Салах, 2:2 – 81 Кэлверт-Льюин.
"Эвертон": Пикфорд, Динь, Мина, Коулмэн (Годфри, 31), Кин, Андре Гомеш (Сигурдссон, 72), Дукуре (Ивоби, 78), Аллан, Хамес, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
"Ливерпуль": Адриан, ван Дейк (Гомес, 11), Александер-Арнолд, Матип, Робертсон, Фабиньо (Вейналдум, 90), Хендерсон, Мане, Тиаго Алькантара, Салах, Фирмино (Диогу Жота, 78).
Удаление: Ришарлисон (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18