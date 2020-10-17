"Ливерпуль" не сумел обыграть "Эвертон" в мерсисайдском дерби

Теги эвертонливерпуль

"Ливерпуль" не сумел обыграть "Эвертон" в мерсисайдском дерби

В рамках 5-го тура АПЛ "Эвертон" и "Ливерпуль" расписали боевую ничью со счётом 2:2.

"Красные" дважды выходили вперёд благодаря голам Садио Мане и Мохамеда Салаха, но "ириски" в обоих случаях отыгрались сначала усилиями Майкла Кина, а затем Доминика Калверта-Левина.

В компенсированное ко второму тайму время капитан гостей Джордан Хендерсон забил, казалось бы, победный мяч, но судьи его не засчитали. 

"Эвертон" – "Ливерпуль" - 2:2

Голы: 0:1 – 3 Мане, 1:1 – 19 Кин, 1:2 – 72 Салах, 2:2 – 81 Кэлверт-Льюин.

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Мина, Коулмэн (Годфри, 31), Кин, Андре Гомеш (Сигурдссон, 72), Дукуре (Ивоби, 78), Аллан, Хамес, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

"Ливерпуль": Адриан, ван Дейк (Гомес, 11), Александер-Арнолд, Матип, Робертсон, Фабиньо (Вейналдум, 90), Хендерсон, Мане, Тиаго Алькантара, Салах, Фирмино (Диогу Жота, 78).

Удаление: Ришарлисон (90).

Не пропустите: "Ливерпуль" теряет ван Дейка. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" победил "Сочи" в 11-м туре РПЛ

"Зенит" победил "Сочи" в 11-м туре РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов