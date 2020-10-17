"Ливерпуль" не сумел обыграть "Эвертон" в мерсисайдском дерби

В рамках 5-го тура АПЛ "Эвертон" и "Ливерпуль" расписали боевую ничью со счётом 2:2.

"Красные" дважды выходили вперёд благодаря голам Садио Мане и Мохамеда Салаха, но "ириски" в обоих случаях отыгрались сначала усилиями Майкла Кина, а затем Доминика Калверта-Левина.

В компенсированное ко второму тайму время капитан гостей Джордан Хендерсон забил, казалось бы, победный мяч, но судьи его не засчитали.

"Эвертон" – "Ливерпуль" - 2:2

Голы: 0:1 – 3 Мане, 1:1 – 19 Кин, 1:2 – 72 Салах, 2:2 – 81 Кэлверт-Льюин.

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Мина, Коулмэн (Годфри, 31), Кин, Андре Гомеш (Сигурдссон, 72), Дукуре (Ивоби, 78), Аллан, Хамес, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

"Ливерпуль": Адриан, ван Дейк (Гомес, 11), Александер-Арнолд, Матип, Робертсон, Фабиньо (Вейналдум, 90), Хендерсон, Мане, Тиаго Алькантара, Салах, Фирмино (Диогу Жота, 78).

Удаление: Ришарлисон (90).

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