"Ливерпуль" не сумел обыграть "Спортинг" в товарищеском матче

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"Ливерпуль" не сумел обыграть "Спортинг" в товарищеском матче

Минувшей ночью состоялся товарищеский матч между "Ливерпулем" и лиссабонским "Спортингом".

Счёт в поединке открыли "львы", однако уже к перерыву впереди были "красные", впрочем, последнее слово было за португальским коллективом. Итог - ничья 2:2.

"Ливерпуль" (Англия) – "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - 2:2

Голы: Бруну Фернандеш, 4 - 0:1, Ориги, 20 - 1:1, Вейналдум, 44 - 2:1, Вендел, 53 - 2:2.

"Ливерпуль": Миньоле, Александр-Арнольд (Гомес, 62), Матип (ван дер Берг, 89), ван Дейк (Ловрен, 77), Робертсон (Кент, 62), Хендерсон (Брюстер, 77), Окслейд-Чемберлен (Уилсон, 62), Фабиньо, Милнер, Вейналдум (Лаллана, 76), Ориги (Джонс, 77).

"Спортинг": Рибейро, Нету (Коатес, 61), Илори (Куарежма, 83), Матье (Мендес, 77), Борха (Тьерри Коррейя, 46), Бруну Фернандеш (Даниэл Браганса, 83), Думбия (Мигел Луиш, 77), Вендел (Эдуардо Энрике, 83), Рафинья (Плата, 83), Луис Феллипе (Дост, 61), Вьетто (Жоване Кабрал, 61).

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