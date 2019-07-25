"Ливерпуль" не сумел обыграть "Спортинг" в товарищеском матче
Минувшей ночью состоялся товарищеский матч между "Ливерпулем" и лиссабонским "Спортингом".
Счёт в поединке открыли "львы", однако уже к перерыву впереди были "красные", впрочем, последнее слово было за португальским коллективом. Итог - ничья 2:2.
"Ливерпуль" (Англия) – "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - 2:2
Голы: Бруну Фернандеш, 4 - 0:1, Ориги, 20 - 1:1, Вейналдум, 44 - 2:1, Вендел, 53 - 2:2.
"Ливерпуль": Миньоле, Александр-Арнольд (Гомес, 62), Матип (ван дер Берг, 89), ван Дейк (Ловрен, 77), Робертсон (Кент, 62), Хендерсон (Брюстер, 77), Окслейд-Чемберлен (Уилсон, 62), Фабиньо, Милнер, Вейналдум (Лаллана, 76), Ориги (Джонс, 77).
"Спортинг": Рибейро, Нету (Коатес, 61), Илори (Куарежма, 83), Матье (Мендес, 77), Борха (Тьерри Коррейя, 46), Бруну Фернандеш (Даниэл Браганса, 83), Думбия (Мигел Луиш, 77), Вендел (Эдуардо Энрике, 83), Рафинья (Плата, 83), Луис Феллипе (Дост, 61), Вьетто (Жоване Кабрал, 61).
Не пропустите: Защитник "Ливерпуля" получил серьезное повреждение. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 24 июля
-
Будущее Неймара может решиться в ближайшие дни
-
БАТЭ обыграл "Русенборг", "Селтик" разгромил "Нымме Калью" и другие результаты матчей 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов
-
В английском футболе в три раза участились случаи дискриминации
-
"Манчестер Юнайтед" сделал запрос по трансферу Эриксена
Лента новостей
-
Три топ-клуба Серии А ведут борьбу за Бен-Йеддера
-
Нобоа определился со своим будущим в "Зените"
-
"Бенфика" вырвала победу над "Фиорентиной" в матче Международного Кубка Чемпионов
-
"Ливерпуль" не сумел обыграть "Спортинг" в товарищеском матче
-
Синиша Михайлович болен раком! Эти 8 футбольных личностей знают, как побороть эту страшную болезнь
-
Главные новости дня: 24 июля
-
1
УЕФА помог ПСЖ скрыть нарушения правил финансового фэйр-плей
-
Ибрагимович избежал наказания в МЛС
-
Будущее Неймара может решиться в ближайшие дни
-
"Монако" подпишет действующего чемпиона мира
-
Еще один экс-игрок "Барселоны" перейдет в "Виссел Кобе"
-
1
"Барселона" хочет заработать на трансферах 150 миллионов евро
-
"Эвертон" ведет переговоры с "Ювентусом" по трансферу Кина
-
1
БАТЭ обыграл "Русенборг", "Селтик" разгромил "Нымме Калью" и другие результаты матчей 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов
-
Стало известно, почему "Реал" отклонил предложение китайского клуба по Бэйлу
-
"Барселона" сделала новое предложение по Фирпо
-
Португалия и Испания встретятся в финале Евро U-19
-
"Севилья" готова продать своего лидера
-
В английском футболе в три раза участились случаи дискриминации
-
Рафинью Алькантару зовут в Италию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16