"Ливерпуль" не успел оформить трансфер хавбека "Фулхэма"

Фото инстаграм Фабиу Карвалью

Полузащитник "Фулхэма" Фабиу Карвалью был очень близок к переходу в "Ливерпуль", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, 19-летний футболист уже прошёл медобследование для "красных", однако клубы не успели оформить нужные документы до закрытия зимнего трансферного окна.

Несмотря на это, "Ливерпуль" не намерен отказываться от подписания перспективного англичанина - стороны вернутся к переговорам летом.

Карвалью является воспитанником "Фулхэма", за главную команду сыграл 25 матчей, забил 8 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

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