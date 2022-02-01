"Ливерпуль" не успел оформить трансфер хавбека "Фулхэма"
Полузащитник "Фулхэма" Фабиу Карвалью был очень близок к переходу в "Ливерпуль", сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным инсайдера, 19-летний футболист уже прошёл медобследование для "красных", однако клубы не успели оформить нужные документы до закрытия зимнего трансферного окна.
Несмотря на это, "Ливерпуль" не намерен отказываться от подписания перспективного англичанина - стороны вернутся к переговорам летом.
Карвалью является воспитанником "Фулхэма", за главную команду сыграл 25 матчей, забил 8 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
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|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
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