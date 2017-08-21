"Ливерпуль" не воспользовался возможностью принять предложение "Барселоны" по Коутиньо до истечения его срока действия

Английский "Ливерпуль" отклонил финальное предложение каталонской "Барселоны" по своему полузащитнику Филиппе Коутиньо.

Как информирует football.fr, "сине-гранатовые" готовы были заплатить за 25-летнего хавбека 130 миллионов евро. При этом "Барса" уведомила "красных" о том, что их предложение будет действительно до вечера воскресенья. Однако согласия от "Ливерпуля" каталонский гранд так и не получил. Ввиду этого, "Барселона" намерена рассмотреть другие вариант для усиления центра своей полузащиты.

Напомним, ранее появилась информация, что новый раунд переговоров по Коутиньо планирует провести в ближайший четверг. | soccernews.ru