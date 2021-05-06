"Ливерпуль" не захотел покупать Умтити

1 Теги барселоналиверпульсамюэль умтититрансферы

"Ливерпуль" не захотел покупать Умтити

Фото инстаграм Самюэля Умтити

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити мог стать игроком "Ливерпуля", сообщает Anfield Central.

По информации источника, "красным" предложили купить француза за 7 миллионов евро, но те отказались.

Дело в том, что приоритетом "Ливерпуля" является Ибраима Конате из "РБ Лейпциг".

Агент Умтити пытался трудоустроить своего клиента не только на "Энфилде". Также он контактировал с "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ювентусом", "Лионом" и "Лиллем".

Не пропустите: "Ливерпуль" нацелился на капитана "Ромы". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карыч
Карыч

Кому он нафиг нужен этот инвалид?!

Ответить

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Астон Вилла" предложила провести финал ЛЧ на своем стадионе

"Астон Вилла" предложила провести финал ЛЧ на своем стадионе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов