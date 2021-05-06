"Ливерпуль" не захотел покупать Умтити

Фото инстаграм Самюэля Умтити

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити мог стать игроком "Ливерпуля", сообщает Anfield Central.

По информации источника, "красным" предложили купить француза за 7 миллионов евро, но те отказались.

Дело в том, что приоритетом "Ливерпуля" является Ибраима Конате из "РБ Лейпциг".

Агент Умтити пытался трудоустроить своего клиента не только на "Энфилде". Также он контактировал с "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ювентусом", "Лионом" и "Лиллем".

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