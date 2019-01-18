"Ливерпуль" не заинтересован в возвращении Коутиньо

"Ливерпуль" не заинтересован в возвращении бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, который год назад перебрался из мерсисайдского клуба в "Барселону".

Как сообщает The Mirror, "красные" не намерены вкладывать огромные деньги в покупку футболиста, который недавно сам захотел покинуть "Энфилд".

Кроме того, согласно стратегии "скаузеров", клуб планирует сосредоточиться на подписании молодых талантливых игроков.

26-летний Коутиньо выступал за "Ливерпуль" с 2013 по 2018 год, после чего ушёл в "Барселону" за 130 миллионов евро.

Сейчас хавбек не очень доволен своим положением в "блаугране". За ситуацией следят ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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