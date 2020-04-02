"Ливерпуль" не заинтересован в возвращении Стерлинга

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг не нужен "Ливерпулю", утверждает Express.

Ранее звёздный англичанин признался, что до сих пор любит свой бывший клуб, а позднее появилась информация, что "красные" могут летом вернуть воспитанника на "Энфилд".

Впрочем, эти данные не нашли подтверждения. Выяснилось, что "Ливерпуль" затаил обиду на 25-летнего футболиста за скандальный уход в 2015 году, поэтому не рассматривает вариант с его возвращением.

Напомним, что "Сити" купил Стерлинга за 63,7 миллионов евро. Его контракт с "горожанами" рассчитан до конца сезона 2022/23.

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