"Ливерпуль" недоволен высказываниями мэра о необходимости досрочно завершить сезон

"Ливерпуль" на официальном сайте опубликовал заявление по поводу слов мэра города Джо Андерсона, который считает, что необходимо досрочно завершить сезон АПЛ.



"Расстроены словами мэра Джо Андерсона в интервью для СМИ. Кроме отсутствия доказательств в поддержку таких утверждений, мы также указали бы на недавние обсуждения с мэром, касающиеся возможности проведения любого футбольного матча без зрителей, в ходе которых был сделан вывод о том, что важно, чтобы ключевые заинтересованные стороны по всему городу продолжали сотрудничать", - говорится в заявлении "мерсисайдцев".



Ранее стала известна дата потенциального возобновления розыгрыша АПЛ.

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