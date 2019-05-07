"Ливерпуль" никогда не побеждал "Барселону" на "Энфилде" в Лиге Чемпионов

В преддверии ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Барселоной" у мерсисайдцев не много поводов для оптимизма.

Кроме того, что игру пропустят Роберто Фирмино и Мохамед Салах, а участие Вирджила ван Дейка и Алекса Окслейд-Чемберлена находится под вопросом, так ещё и статистика говорит не в пользу "красных".

Как сообщает Opta, вышеупомянутые команды дважды играли между собой на "Энфилде" в рамках ЛЧ и в обоих случаях побеждала "Барса".

В ноябре 2001 года "сине-гранатовые" в гостях взяли верх над "Ливерпулем" со счётом 3:1, а в марте 2007 года - 1:0.

Не пропустите: Вальверде рассказал, как "Барселона" должна играть с "Ливерпулем" на "Энфилде". | http://soccernews.ru