"Ливерпуль" никого не купит этим летом

"Ливерпуль" решил не усиливать состав во время летнего трансферного окна, утверждает BBC.

Ранее сообщалось, что "красным" интересны полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло, вингер "Барселоны" Усман Дембеле и нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.

Напомним, что "Ливерпуль" находится в шаге от первого за 30 лет чемпионства.

Стоит отметить, что и прошлым летом мерсисайдский клуб потратил на трансферную кампанию символическую сумму - 1,9 миллиона евро.

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