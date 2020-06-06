"Ливерпуль" никого не купит этим летом

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"Ливерпуль" никого не купит этим летом

"Ливерпуль" решил не усиливать состав во время летнего трансферного окна, утверждает BBC.

Ранее сообщалось, что "красным" интересны полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло, вингер "Барселоны" Усман Дембеле и нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.

Напомним, что "Ливерпуль" находится в шаге от первого за 30 лет чемпионства.

Стоит отметить, что и прошлым летом мерсисайдский клуб потратил на трансферную кампанию символическую сумму - 1,9 миллиона евро. 

Не пропустите: "Ливерпуль вышел из игры" - "Челси" объявит о покупке Вернера в ближайшее время! Немец почти ничем не уступает Мбаппе и может стать лучшим нападающим АПЛ. | http://soccernews.ru
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