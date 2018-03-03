"Ливерпуль" – "Ньюкасл" - 2:0 (обзор)

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"Ливерпуль" – "Ньюкасл" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом".

Не пропустите: Победа на классе: "Ливерпуль" спокойно обыгрывает "Ньюкасл". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Эвертон 29 34
11 Борнмут 29 33
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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