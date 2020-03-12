"Ливерпуль" оба раза вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала после победы в турнире

"Ливерпуль" оба раза прекратил выступление в Лиге Чемпионов в первом раунде плей-офф, будучи действующим победителем турнира.

Накануне "красные" вылетели в 1/8 финала от мадридского "Атлетико" после домашнего поражения со счётом 2:3.

Аналогичная ситуация произошла в сезоне 2005/06 после легендарного триумфа "Ливерпуля" в Стамбуле. Тогда мерсисайдцев выбила "Бенфика".

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