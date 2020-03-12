"Ливерпуль" оба раза вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала после победы в турнире

1 Теги ливерпульатлетико мадридбенфикастатистика

"Ливерпуль" оба раза вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала после победы в турнире

"Ливерпуль" оба раза прекратил выступление в Лиге Чемпионов в первом раунде плей-офф, будучи действующим победителем турнира.

Накануне "красные" вылетели в 1/8 финала от мадридского "Атлетико" после домашнего поражения со счётом 2:3.

Аналогичная ситуация произошла в сезоне 2005/06 после легендарного триумфа "Ливерпуля" в Стамбуле. Тогда мерсисайдцев выбила "Бенфика".

Не пропустите: "Ливерпуль" впервые при Клоппе не вышел в финал еврокубка. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

gusevaelenayrz

ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!У мужа теперь каменный СТОЯК, а я ТЕКУ от одного его взгляда!!! И секс по 3 часа...Вот почитайте как я этого добилась в моем блоге ---- http://bit.do/strigenco

Ответить

главное

У трёх футболистов из АПЛ обнаружены симптомы коронавируса

У трёх футболистов из АПЛ обнаружены симптомы коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов