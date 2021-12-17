"Ливерпуль" обновил клубный рекорд результативности

Фото твиттер "Ливерпуля"

"Ливерпуль" забил как минимум один гол в 32 играх подряд во всех турнирах.

"Красные" продлили результативную серию во вчерашнем матче против "Ньюкасла" (3:1).

В последний раз подопечные Юргена Клоппа не сумели отличиться 14 апреля в четвертьфинальном поединке Лиги Чемпионов против мадридского "Реала" (0:0).

Как сообщает Opta, 32 матча кряду с голами - это новый клубный рекорд "Ливерпуля".

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