"Ливерпуль" обновил рекорд Кубка английской лиги
Фото твиттер "Ливерпуля"
"Ливерпуль" стал финалистом Кубка английской лиги, победив по сумме двух встреч лондонский "Арсенал".
"Красные" примут участие в финальном матче вышеуказанного турнира в 13-й раз.
Это лучший результат в истории Кубка лиги. У ближайших преследователей "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" по девять финалов.
Стоит отметить, что восемь раз "Ливерпуль" побеждал в решающей игре и четырежды терпел поражение.
В текущем сезоне подопечные Юргена Клоппа поборются за трофей с "Челси".
Не пропустите: "Ливерпуль" вышел в финал Кубка лиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18