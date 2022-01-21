"Ливерпуль" обновил рекорд Кубка английской лиги

Фото твиттер "Ливерпуля"

"Ливерпуль" стал финалистом Кубка английской лиги, победив по сумме двух встреч лондонский "Арсенал".

"Красные" примут участие в финальном матче вышеуказанного турнира в 13-й раз.

Это лучший результат в истории Кубка лиги. У ближайших преследователей "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" по девять финалов.

Стоит отметить, что восемь раз "Ливерпуль" побеждал в решающей игре и четырежды терпел поражение.

В текущем сезоне подопечные Юргена Клоппа поборются за трофей с "Челси".

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