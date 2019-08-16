"Ливерпуль" обошел "Манчестер Юнайтед" по количеству завоеванных трофеев

Теги ливерпульманчестер юнайтед

"Ливерпуль" обошел "Манчестер Юнайтед" по количеству завоеванных трофеев

У "Ливерпуля" больше трофеев, чем у "Манчестер Юнайтед".

После того, как мерсисайдцы выиграли Суперкубок УЕФА, у них стало 46 крупных титулов, у "МЮ" - 45.

"Манчестер Юнайтед" 20 раз становился чемпионом Англии, 12 раз выиграл Кубок страны, 5 Кубков лиги, Кубок европейских чемпионов, две Лиги чемпионов, Лигу Европы, Кубок Кубков, Суперкубок УЕФА , Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

У "Ливерпуля" 18 титулов чемпиона, 7 Кубков Англии, 8 Кубков лиги, четыре Кубка чемпионов и две Лиги чемпионов, три Кубка УЕФА и четыре Суперкубка УЕФА.

Отметим, что 28 трофеев "МЮ" выиграл, когда главным тренером был Алекс Фергюсон.

Не пропустите: "Рома" согласовала трансфер защитника "Ливерпуля" Ловрена. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Клон" Йовича, Байер в "Майнце" и американская колонизация: рассматриваем 7 футболистов, которые имеют много шансов стать главными открытиями Бундеслиги

"Клон" Йовича, Байер в "Майнце" и американская колонизация: рассматриваем 7 футболистов, которые имеют много шансов стать главными открытиями Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1 3
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 3
3 Ливерпуль Ливерпуль 1 3
4 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 1 3
5 Бернли Бернли 1 3
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 1 3
7 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 1 3
8 Борнмут Борнмут 1 1
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 1
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 1
11 Эвертон Эвертон 1 1
12 Лестер Сити Лестер Сити 1 1
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1 1
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 1 0
15 Астон Вилла Астон Вилла 1 0
16 Норвич Сити Норвич Сити 1 0
17 Саутгемптон Саутгемптон 1 0
18 Уотфорд Уотфорд 1 0
19 Челси Челси 1 0
20 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов