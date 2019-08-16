"Ливерпуль" обошел "Манчестер Юнайтед" по количеству завоеванных трофеев
У "Ливерпуля" больше трофеев, чем у "Манчестер Юнайтед".
После того, как мерсисайдцы выиграли Суперкубок УЕФА, у них стало 46 крупных титулов, у "МЮ" - 45.
"Манчестер Юнайтед" 20 раз становился чемпионом Англии, 12 раз выиграл Кубок страны, 5 Кубков лиги, Кубок европейских чемпионов, две Лиги чемпионов, Лигу Европы, Кубок Кубков, Суперкубок УЕФА , Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
У "Ливерпуля" 18 титулов чемпиона, 7 Кубков Англии, 8 Кубков лиги, четыре Кубка чемпионов и две Лиги чемпионов, три Кубка УЕФА и четыре Суперкубка УЕФА.
Отметим, что 28 трофеев "МЮ" выиграл, когда главным тренером был Алекс Фергюсон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|1
|3
|2
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|3
|Ливерпуль
|1
|3
|4
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|3
|5
|Бернли
|1
|3
|6
|Тоттенхэм
|1
|3
|7
|Арсенал Лондон
|1
|3
|8
|Борнмут
|1
|1
|9
|Шеффилд Юнайтед
|1
|1
|10
|Кристал Пэлас
|1
|1
|11
|Эвертон
|1
|1
|12
|Лестер Сити
|1
|1
|13
|Вулверхэмптон
|1
|1
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|15
|Астон Вилла
|1
|0
|16
|Норвич Сити
|1
|0
|17
|Саутгемптон
|1
|0
|18
|Уотфорд
|1
|0
|19
|Челси
|1
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0