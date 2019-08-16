"Ливерпуль" обошел "Манчестер Юнайтед" по количеству завоеванных трофеев

У "Ливерпуля" больше трофеев, чем у "Манчестер Юнайтед".

После того, как мерсисайдцы выиграли Суперкубок УЕФА, у них стало 46 крупных титулов, у "МЮ" - 45.

"Манчестер Юнайтед" 20 раз становился чемпионом Англии, 12 раз выиграл Кубок страны, 5 Кубков лиги, Кубок европейских чемпионов, две Лиги чемпионов, Лигу Европы, Кубок Кубков, Суперкубок УЕФА , Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

У "Ливерпуля" 18 титулов чемпиона, 7 Кубков Англии, 8 Кубков лиги, четыре Кубка чемпионов и две Лиги чемпионов, три Кубка УЕФА и четыре Суперкубка УЕФА.

Отметим, что 28 трофеев "МЮ" выиграл, когда главным тренером был Алекс Фергюсон.

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