"Ливерпуль" обозначил интерес к Санчо

"Ливерпуль" поспорит за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Несмотря на новость о согласии 19-летнего футболиста присоединиться по окончании сезона к "Манчестер Юнайтед", мерсисайдцы не теряют надежд заполучить талантливого англичанина.

"Красные" уже связались со "шмелями" и проинформировали их о готовности купить летом звёздного игрока.

При этом "Ливерпуль" надеется, что связи Юргена Клоппа в бывшем клубе помогут опередить конкурентов и выйти победителем из гонки за Санчо.

Не пропустите: Скаут "Ливерпуля" просматривал игрока на миланском дерби. | http://soccernews.ru