"Ливерпуль" обозначил интерес к Санчо
"Ливерпуль" поспорит за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
Несмотря на новость о согласии 19-летнего футболиста присоединиться по окончании сезона к "Манчестер Юнайтед", мерсисайдцы не теряют надежд заполучить талантливого англичанина.
"Красные" уже связались со "шмелями" и проинформировали их о готовности купить летом звёздного игрока.
При этом "Ливерпуль" надеется, что связи Юргена Клоппа в бывшем клубе помогут опередить конкурентов и выйти победителем из гонки за Санчо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18