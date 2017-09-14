"Ливерпуль" обратился в УЕФА за прояснением ситуации о возможных санкциях к "Спартаку"

"Ливерпуль" попросил УЕФА прояснить ситуацию с возможным наказанием "Спартака" за поведение фанатов в игре с "Марибором".

Как сообщает The Telegraph, рассмотрение дела произойдет 21 сентября. Отмечается, что "Спартак" может провести игру с "Ливерпулем" без зрителей.

Напомним, что на матче против "Марибора" российские фанаты поджигали файеры, использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы на поле.

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