"Ливерпуль" объявил о переходе бразильского вратаря
Голкипер "Флуминенсе" Марсело Питалуги официально перешёл в "Ливерпуль".
Сумма трансфера составила 750 тысяч евро. Детали контракта бразильца с "красными" пока неизвестны.
Welcome to the Reds, Marcelo Pitaluga— Liverpool FC (@LFC) October 8, 2020
17-летний страж ворот будет выступать за молодёжную команду "скаузеров".
Ранее сообщалось, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет заменить Адриана другим вратарём.
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|Команда
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|27
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Саутгемптон
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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