"Ливерпуль" объявил о переходе бразильского вратаря

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"Ливерпуль" объявил о переходе бразильского вратаря

Голкипер "Флуминенсе" Марсело Питалуги официально перешёл в "Ливерпуль".

Сумма трансфера составила 750 тысяч евро. Детали контракта бразильца с "красными" пока неизвестны.

17-летний страж ворот будет выступать за молодёжную команду "скаузеров".

Ранее сообщалось, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет заменить Адриана другим вратарём.

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