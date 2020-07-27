"Ливерпуль" объявил о переходе Ловрена в "Зенит"

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"Ливерпуль" объявил о переходе Ловрена в "Зенит"

Центральный защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен стал игроком "Зенита".

Ранее сообщалось, что петербургский клуб заплатит за игрока от 8,5 до 12 миллионов евро и заключит с ним трёхлетний контракт, либо соглашение по схеме "2+1".

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