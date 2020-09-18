"Ливерпуль" объявил о покупке Тьяго Алькантары

Полузащитник Тьяго Алькантара официально перешёл из "Баварии" в "Ливерпуль".

"Красные" объявили о заключении долгосрочного контракта с испанским футболистом.

Ранее сообщалось, что соглашение между сторонами будет рассчитано до лета 2024 года.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

29-летний Алькантара выступал за "Баварию" с 2013 года, сыграл 235 матчей, забил 31 гол и сделал 37 ассистов.

Не пропустите: Тьяго Алькантара попрощался с "Баварией". | http://soccernews.ru