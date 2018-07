"Ливерпуль" объявил о приезде Шакири в расположение клуба

Швейцарский полузащитник Джердан Шакири приехал в расположение "Ливерпуля" в США, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист присоединился к команде после отпуска, связанного с выступлением на Чемпионате Мира-2018.

Look who's arrived in New Jersey.



Hi, @XS_11official! pic.twitter.com/LpNFGxXdcj