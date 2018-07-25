"Ливерпуль" объявил о приезде Шакири в расположение клуба
Швейцарский полузащитник Джердан Шакири приехал в расположение "Ливерпуля" в США, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист присоединился к команде после отпуска, связанного с выступлением на Чемпионате Мира-2018.
Look who's arrived in New Jersey.— Liverpool FC (@LFC) 24 июля 2018 г.
Hi, @XS_11official! pic.twitter.com/LpNFGxXdcj
Напомним, что 26-летний Шакири несколько недель назад перешел в "Ливерпуль" из "Сток Сити" за 15 миллионов евро и подписал с клубом пятилетний контракт.
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|Команда
|М
|О
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|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
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|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
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|Уотфорд
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|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
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|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
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