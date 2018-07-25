"Ливерпуль" объявил о приезде Шакири в расположение клуба



Швейцарский полузащитник Джердан Шакири приехал в расположение "Ливерпуля" в США, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист присоединился к команде после отпуска, связанного с выступлением на Чемпионате Мира-2018.

Напомним, что 26-летний Шакири несколько недель назад перешел в "Ливерпуль" из "Сток Сити" за 15 миллионов евро и подписал с клубом пятилетний контракт.

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