"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с дублером Аллисона

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"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с дублером Аллисона

Фото: сайт "Ливерпуля"/Автор неизвестен

"Ливерпуль" подписал новый контракт с испанским вратарем Адрианом, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2022 года.

34-летний Адриан выступает за "Ливерпуль" с 2019 года. Всего он провел за мерсисайдский клуб 24 матча во всех турнирах и пропустил 35 голов. Ранее играл за "Бетис", "Алькалу", "Утреру" и "Вест Хэм". Чемпион Англии, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира.

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