"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Клоппом
"Ливерпуль" продлил контракт с главным тренером Юргеном Клоппом, сообщает официальный сайт английского клуба.
Новое соглашение между немецким специалистом и английским клубом будет действовать до лета 2024 года. Прежний контракт истекал через три года.
52-летний Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. Под его руководством мерсисайдский клуб становился победителем Лиги Чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.
В нынешнем сезоне "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 8-очковым отрывом от ближайшего преследователя.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9