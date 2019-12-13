"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Клоппом

"Ливерпуль" продлил контракт с главным тренером Юргеном Клоппом, сообщает официальный сайт английского клуба.

Новое соглашение между немецким специалистом и английским клубом будет действовать до лета 2024 года. Прежний контракт истекал через три года.

52-летний Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. Под его руководством мерсисайдский клуб становился победителем Лиги Чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

В нынешнем сезоне "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 8-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

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