"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Матипом

Защитник Жоэль Матип подписал новый контракт с "Ливерпулем", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение между 28-летним камерунцем и "красными" теперь рассчитано до лета 2024 года.

Предыдущий договор между сторонами истекал по окончании нынешнего сезона.

Матип выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, сыграл 107 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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