"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Матипом
Защитник Жоэль Матип подписал новый контракт с "Ливерпулем", сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение между 28-летним камерунцем и "красными" теперь рассчитано до лета 2024 года.
Предыдущий договор между сторонами истекал по окончании нынешнего сезона.
Матип выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, сыграл 107 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3