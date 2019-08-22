"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Окслейд-Чемберленом

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"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Окслейд-Чемберленом

"Ливерпуль" подписал новое соглашение с хавбеком Алексом Окслейд-Чемберленом.

Сообщается, что новый договор будет действовать до июня 2023 года. Отметим, что в прошлом сезоне игрок сыграл всего два матча.

Окслейд-Чемберлен выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. За это время он провел 47 матчей, забил 5 голов и отдал 8 ассистов.   

Ранее 26-летний англичанин был известен по своим выступлениям за "Арсенал", цвета которого он защищал с 2011 по 2017 год.

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