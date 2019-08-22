"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Окслейд-Чемберленом
"Ливерпуль" подписал новое соглашение с хавбеком Алексом Окслейд-Чемберленом.
Сообщается, что новый договор будет действовать до июня 2023 года. Отметим, что в прошлом сезоне игрок сыграл всего два матча.
Окслейд-Чемберлен выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. За это время он провел 47 матчей, забил 5 голов и отдал 8 ассистов.
Ранее 26-летний англичанин был известен по своим выступлениям за "Арсенал", цвета которого он защищал с 2011 по 2017 год.
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|Команда
|М
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|1
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|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|2
|4
|5
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Борнмут
|2
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|9
|Эвертон
|2
|4
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|2
|2
|13
|Вулверхэмптон
|2
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|1
|15
|Челси
|2
|1
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|0
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|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
|2
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0