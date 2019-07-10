"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Ориги

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"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Ориги

"Ливерпуль" продлил контракт с бельгийским нападающим Дивоком Ориги, сообщает официальный сайт клуба.

Срок нового контракта футболиста не разглашается.

"Я очень рад продлить соглашение. Он, так как и конец прошлого сезона, придаст мне новый импульс", - сказал Ориги.

Напомним, что форвард отметился голами в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов с "Барселоной" (4:0) и финале турнира с "Тоттенхэмом" (2:0).

24-летний Ориги выступает за "Ливерпуль" с 2014 года. Всего он провел за английский клуб 98 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал восемь результативных передач. Сдавался в аренду "Лиллю" и "Вольфсбургу". За сборную Бельгии сыграл 25 матчей и забил три гола. Победитель Лиги Чемпионов-2018/19. Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

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