"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с основным игроком



Шотландский защитник Эндрю Робертсон подписал новый контракт с "Ливерпулем", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2024 года.

24-летний Робертсон выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, провел за клуб 56 матчей, забил один мяч и отдал 11 голевых пасов. Ранее играл за "Куинз Парк Рейнджерс", "Данди Юнайтед" и "Халл Сити". За сборную Шотландии сыграл 28 матчей и забил два гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.

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