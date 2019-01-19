"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с основным защитником

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Трентом Александром-Арнольдом.

Как и сообщалось ранее, стороны заключили соглашение до лета 2024 года. Предыдущий договор истекал в 2021 году.

"Для меня большая честь, что клуб доверяет мне и подписывает со мной новый долгосрочный контракт. Я в восторге и действительно горжусь этим. У меня не было никаких сомнений касательно будущего. Надеюсь, мы сможем добиться больших успехов в ближайшие годы" - поделился эмоциями после подписания документов 20-летний футболист.

Александр-Арнольд является воспитанником "Ливерпуля", за основу "красных" дебютировал в декабре 2016 года, в текущем сезоне на его счету 1 гол и 3 ассиста в 22 матчах.

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