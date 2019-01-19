"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с основным защитником

Теги ливерпультрент александр-арнольд

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с основным защитником

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Трентом Александром-Арнольдом.

Как и сообщалось ранее, стороны заключили соглашение до лета 2024 года. Предыдущий договор истекал в 2021 году.

"Для меня большая честь, что клуб доверяет мне и подписывает со мной новый долгосрочный контракт. Я в восторге и действительно горжусь этим. У меня не было никаких сомнений касательно будущего. Надеюсь, мы сможем добиться больших успехов в ближайшие годы" - поделился эмоциями после подписания документов 20-летний футболист.

Александр-Арнольд является воспитанником "Ливерпуля", за основу "красных" дебютировал в декабре 2016 года, в текущем сезоне на его счету 1 гол и 3 ассиста в 22 матчах.

Не пропустите: "Ливерпуль" не заинтересован в возвращении Коутиньо. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Влашич может перейти в "Зенит"

Влашич может перейти в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов