"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с польским вратарем

Вратарь Камиль Грабара подписал новый контракт с "Ливерпулем", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2022 года. После этого 20-летний поляк отправился в аренду в "Хаддерсфилд".

Грабара выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, за основную команду "красных" он пока не дебютировал.

Вторую половину минувшего сезона голкипер провел в аренде в датском "Орхусе". Его рыночная стоимость - 400 тысяч евро.

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